Dal consigliere Marras l’impegno perché il Santa Maria Bambina non venga declassato

L’esponente dei Riformatori assicura il suo intervento affinché la struttura di cura sia al contrario potenziata

Ritengo che la politica sarda debba assolutamente tener conto dell’importanza dell’esistenza della struttura di cura Santa Maria Bambina di Oristano e che debba, anzi, consentire di potenziare i servizi già esistenti e aumentare le prestazioni sanitarie con altre di nuova generazione come negli intenti della sua dirigenza”. Così il consigliere regionale dei Riformatori, Alfonso Marras alla notizia del rischio di riduzione di gran parte dei servizi della casa di cura, a causa di due delibere della giunta regionale che ridefiniscono la tipologia delle strutture abilitate ad assicurare gli interventi di riabilitazione e non prevedono una categorizzazione per strutture come quella del Rimedio. “Posso a tal fine garantire il mio personale impegno affinchè la Regione eviti un possibile declassamento del Centro di Riabilitazione in Residenza sanitaria assistenziale”, continua Marras, “ed anzi consenta di potenziare le cure e le prestazioni sanitarie già esistenti”.

“Sono convinto che la sensibilità già dimostrata dalla Giunta Solinas in altri settori saprà cogliere l’importanza dei servizi oggi prestati dal Santa Maria Bambina e ne garantisca la fruibilità da parte di tutti gli utenti sardi che ne avranno necessità”, commenta ancora Alfonso Marras, “Come consigliere regionale del territorio, riconosco e apprezzo ormai da anni i risultati raggiunti dal Santa Maria Bambina, che si distingue nel panorama non solo isolano ma anche italiano per la professionalità nelle cure e per le prestazioni sanitarie sempre all’avanguardia. Conosco personalmente numerosi pazienti che si sono rivolti alla struttura sanitaria e hanno ricevuto cure altamente professionali ed ugualmente elevate anche sotto il profilo umano e psicologico”. “Il Santa Maria Bambina di Oristano costituisce da anni un centro di eccellenza nel settore della sanità”, conclude l’esponente dei Riformatori. “Una struttura, che conta circa 140 dipendenti, con servizi sempre più all’avanguardia, grazie all’impegno costante della Curia Arborense e oggi in particolare di Don Gianfranco Murru, il cui obiettivo è quello di migliorare e potenziare il livello delle cure presenti all’interno del centro”. Martedì, 12 maggio 2020 L'articolo Dal consigliere Marras l’impegno perché il Santa Maria Bambina non venga declassato sembra essere il primo su LinkOristano.it.

Fonte: Link Oristano