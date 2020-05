Il Comune di Marrubiu aiuterà le imprese: stanziati 80 mila euro

Il sindaco Santucciu: “Fondi comunali. Sarà complicato fare altro”

Una variazione di bilancio da 80 mila euro del Comune di Marrubiu garantirà contributi a fondo perduto alle imprese del paese che hanno perso molto del loro fatturato a causa dell’emergenza coronavirus.

“È la cifra che siamo riusciti a trovare finora e il resto andrà a coprire i mancati introiti della Tosap o suolo pubblico e la riduzione o annullamento della tari, come già annunciato per le partite Iva”, commenta il sindaco del paese, Andrea Santiccu, anticipando che a questi potrebbero aggiungersene altri 20 mila in corso d’opera.

“È vero, non stiamo facendo nulla di straordinario. Se non il nostro lavoro. Ho però la certezza che saremmo giudicati di più sulle cose che non faremo. E quelle che potremmo fare d’ora in poi, saranno pochine”, continua il primo cittadino di Marrubiu. “Perché i conti del comune saranno in ordine ma i fondi risicati”.

"Spero lo capirete e ricorderete quest'appello perché sarà complicato anche fare una piccola disinfestazione, o un aggiustamento ad una strada extraurbana", continua il sindaco rivolgendosi ai suoi concittadini. "Io non so cosa avrebbero fatto altri al nostro posto. Ma so solo che io ho sempre avuto l'idea perché davvero nessuno restasse indietro e con lo spirito che più persone stanno bene più sei circondato di felicità. Altrimenti è difficile essere sereni e felici anche per se stessi", ha detto ancora il sindaco aggiungendo: "Giovedì passeranno le delibere di aiuto alle imprese e e sgravio tosap. Venerdì o al massimo lunedì si potranno iniziare a presentare le domande". L'avviso è già stato inviato alle imprese tramite Invitalia. Martedì, 12 maggio 2020

Fonte: Link Oristano