Auto usate: come scegliere senza commettere errori

L’argomento auto usate è sempre motivo di preoccupazione per chi è alla ricerca del miglior affare. Sicuramente chi decide di orientarsi su questo mercato al posto delle auto nuove lo fa per risparmiare ma con la consapevolezza che bisogna prestare molta attenzione al momento della scelta. Sicuramente le insidie maggiori riguardano la compravendita tra privati, per la quale anche da un punto di vista normativo, non esistono molte tutele legali. Per questo oggi vorremmo lasciarti un vademecum da seguire per procedere alla scelta di una buona auto usata senza commettere errori.

Dai uno sguardo alle concessionarie

Da un punto di vista normativo dopo aver visionato un bene di valore e aver concordato il prezzo pagando, non si può tornare indietro. In caso di guasti e malfunzionamenti successivi all’accordo è davvero molto difficile dimostrare che il venditore abbia omesso informazioni di malfunzionamento. Le concessionarie che vendono auto usate, invece, offrono delle garanzie aggiuntive incluse o a pagamento che ti daranno maggiore sicurezza sull’acquisto. Non è detto che acquistare auto usate in concessionaria costi di più, anzi, spesso si concludono davvero ottimi affari. Basta dare un’occhiata al mercato di auto usate a Sassari e provincia per farsene un’idea. Uno sguardo sul mercato è fondamentale per individuare la tipologia di auto che ti interessa e valutare le differenze di prezzo e come sono quotate in base a quanto sono “nuove” o usate.

Per chi non è pratico di auto

Se però non ti intendi di auto è il caso di farsi aiutare dal meccanico di fiducia o da qualcuno di tua conoscenza al momento della visione dell’auto che ti interessa. Per un occhio attento basta un’occhiata rapida al motore, all’olio, al carburatore e agli interni per capire se l’affare è conveniente o meno. Molte riviste specializzate consigliano anche di fare una prova di guida stando seduti sul lato passeggero: in questo modo avrai maggiori possibilità di individuare rumori sospetti e difetti perché non sei concentrato sulla guida. Alcuni comportamenti, inoltre, potrebbero essere indicatori importanti della vera qualità dell’auto usata che stai acquistando, come l’eccessiva fretta di concludere l’affare… A questo si aggiungono i lavori freschi di carrozzeria che, spesso e volentieri, celano frettolosamente che il veicolo sia stato incidentato.

La facoltà di fare domande

Per questo devi sentirti assolutamente libero di porre domande, richiedere documentazioni e acquisire tutte le informazioni di cui hai bisogno per decidere. Non sentirti in dovere di chiudere un occhio sulla burocrazia solo perché hai fretta di acquistare l’auto e non fermarti solo al prezzo e alla tappezzeria interna pulita e profumata. Piuttosto richiedi una visura della targa e accerta il reale valore indicato sul contachilometri e se esistono gravami pendenti sulla targa. Con questi consigli non intendiamo farti diffidare da chiunque venda auto usate perché, come già sai, esistono anche tante persone professionali ed oneste. Vogliamo solo ricordarti di non avere fretta e di vagliare tutte le opzioni possibili prima di fare la tua scelta perché, in questo modo, non avrai rimpianti.