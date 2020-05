Anche i ristoranti dell’Oristanese verso la riapertura: nuove regole da seguire

Anche i ristoranti dell’Oristanese verso la ripartenza: nuove regole da seguire

Nuove indicazioni oggi dell’Inail e dell’Iss. Regole anche per attività ricreative balneari

Prenotazione obbligatoria e almeno quattro metri quadrati di spazio per ciascun cliente, fatta salva la possibilità di adottare altre misure di protezione, come per esempio le barriere divisorie.

Queste le principali indicazioni contenute in due nuovi documenti tecnici sui settori della ristorazione e delle attività ricreative di balneazione pubblicati sul sito dell’Inail, che li ha realizzati in collaborazione con l’Istituto superiore di sanità (Iss).

A queste regole – se vorranno accogliere nuovamente i clienti – si dovranno quindi attenere anche tutti i locali della provincia di Oristano, che in questi giorni si stanno già organizzando per il servizio di asporto, aggiunto di recente all’opzione delle consegne a domicilio.

Si cerca dunque di garantire la ripresa delle attività, assicurando però allo stesso tempo la tutela della salute dei lavoratori e dell’utenza. I due nuovi documenti tecnici forniranno alle amministrazioni locali elementi di valutazione sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del nuovo coronavirus nella fase 2 dell’emergenza sanitaria.

Nel settore della ristorazione ad assumere un aspetto di grande complessità è la questione delle distanze fra i clienti seduti a tavola: durante i pasti, non è evidentemente possibile l’uso delle mascherine. Un altro aspetto di rilievo è il ricambio di aria naturale e la ventilazione dei locali confinati, anche in relazione ai servizi igienici, che spesso sono privi di possibilità di aerazione naturale.

La prenotazione obbligatoria è indicata come ulteriore strumento di prevenzione, utile anche per evitare assembramenti di persone in attesa fuori dal locale. Ma questo sarà probabilmente il problema più facile da risolvere, per i gestori dei locali oristanesi.

Per quanto riguarda invece il settore della balneazione, nel documento viene indicata una strategia di gestione del rischio che tenga conto di vari aspetti: dal sistema integrato delle infrastrutture collegate con la meta di balneazione, agli stabilimenti e alle spiagge libere.

Le soluzioni proposte sono diverse: bisognerà determinare l’area utilizzabile dai bagnanti, cosa che richiederà inoltre valutazioni specifiche, perché le aree costiere sono molto differenti tra loro. Per questo motivo sarà necessaria l’adozione da parte delle autorità locali di piani che permettano di prevenire l’affollamento delle spiagge, anche tramite l’utilizzo di tecnologie innovative.

Per consentire un accesso contingentato agli stabilimenti balneari e alle spiagge attrezzate, viene suggerita la prenotazione obbligatoria, anche per fasce orarie. Anche in questo caso si suggerisce di favorire l’utilizzo di sistemi di pagamento veloci, con carte contactless o attraverso portali/app web.

Vanno inoltre differenziati, ove possibile, i percorsi di entrata e uscita, prevedendo una segnaletica chiara. Infine, per garantire il corretto distanziamento sociale in spiaggia, la distanza minima consigliata tra le file degli ombrelloni è pari a cinque metri e quella tra gli ombrelloni della stessa fila a quattro metri e mezzo.

È opportuno anche privilegiare l’assegnazione dello stesso ombrellone ai medesimi occupanti che dovessero prenotare per più giorni. In ogni caso è necessaria l’igienizzazione delle superfici prima dell’assegnazione della stessa attrezzatura a un altro utente, anche nel corso della stessa giornata. È da evitare, inoltre, la pratica di attività ludico-sportive che possano dar luogo ad assembramenti e giochi di gruppo e, per lo stesso motivo, deve essere inibito l’utilizzo di piscine eventualmente presenti all’interno dello stabilimento.

Qui il link al sito dove sono presenti i due documenti tecnici presentati dall’Inail e dall’Iss.

