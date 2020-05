Riapre il mercato settimanale a Bosa, prudenza per le altre attività

“Rimangono, molti i dubbi relativi all’emanazione di queste ordinanze”, ha scritto il primo cittadino. “Prima fra tutte la preoccupazione per gli stessi operatori che avrebbero dovuto garantire tutte le misure di sicurezza in materia covid-19, a partire dalla sanificazione dei locali. Ribadiamo di essere a favore dell’ordinanza della Regione, ma purtroppo non sono stati resi noti i dati relativi alla trasmissibilità del contagio, discriminante che avrebbe consentito ai sindaci di emettere le ordinanze per la riapertura di queste attività”.

Il Comune di Bosa ha scelto la linea della prudenza sulla riapertura di negozi e servizi per la persona. Il sindaco Casula ha chiarito che – in assenza dei dati trasmissibilità del contagio richiamati nelle disposizioni regionali – sarebbe stato opportuno aspettare l’esito del confronto Stato-Regioni, dopo l’incontro di ieri sera.

Entro pochi giorni potrebbe riaprire anche il cimitero. Il sindaco ha spiegato che sono ancora in corso i lavori di pulizia, sistemazione e sanificazione di tutta l’area cimiteriale: dovrebbero concludersi entro la settimana, così da consentire la riapertura al pubblico per le visite.

A Bosa da questa mattina ha riaperto il mercato settimanale, ma solo per il settore alimentare. Lo ha reso noto il sindaco Pier Franco Casula con un avviso pubblico. Nel mercato all’aperto di via Garibaldi dovranno essere rispettate tutte le norme anti contagio: solo 20 postazioni, tutte su un lato della stessa via e distanziate fra loro; oltre ad indossare mascherine e guanti, gli operatori del mercato dovranno far rispettare ai clienti le distanze fra le persone e l’obbligo dell’uso dei dispositivi di protezione.

“Aprire senza queste certezze avrebbe comportato un rischio troppo alto per gli operatori, per i dipendenti, per i clienti e per l’intera comunità”, ha aggiunto il sindaco Casula. “Un nuovo contagio, in queste condizioni avrebbe avuto un effetto devastante. In questi giorni sapremo carne il Governo e la Regione decideranno in che modo intervenire”.

“Abbiamo quindi deciso di attendere queste decisioni evitando passi avventati. Una decisione sofferta ma che, siamo convinti, sarà compresa dagli stessi titolari delle attività”, ha continuato il sindaco. “Attendiamo inoltre di conoscere le decisioni del Governo nazionale e regionale in merito alle misure a sostegno delle attività più danneggiate, dove anche il Comune ha fatto, e continuerà a fare, la sua parte, senza facili promesse che non si riuscirebbe a mantenere”.

“Con grande senso di responsabilità, consapevoli dell’enorme sacrificio affrontato da molti nostri concittadini costretti a tenere abbassate le serrande, esprimiamo un sentimento di solidarietà”, ha concluso Casula. “Per questo rivolgiamo l’invito a tutti i nostri concittadini, quando i negozi e le attività riapriranno e i titolari potranno svolgere il loro lavoro, a visitarli per acquistare i loro prodotti e servirci delle loro prestazioni lavorative. Mai come in questo momento è importante tenere alto lo spirito di comunità che, in questi mesi di rinunce, abbiamo dimostrato di possedere e ci hanno contraddistinto. Grazie della collaborazione e la comprensione, in un momento difficile come questo”.

Giovedì, 12 maggio 2020

