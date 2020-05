Momenti di vero panico questo pomeriggio a Cagliari per un’automobilista. Era fermo al semaforo in via Cavaro, quando, l’auto a gpl forse per un cortocircuito o per surriscaldamento ha preso fuoco. L’uomo a bordo è riuscito in tempo ad uscire dalla vettura e chiamare immediatamente il 115. Sul posto è intervenuta una squadra di pronto intervento della sede centrale, gli operatori al loro arrivo hanno delimitato l’area, spento le fiamme e messo in sicurezza il veicolo.

Il tempestivo intervento ha evitato il propagarsi delle fiamme all’intero veicolo evitando maggiori conseguenze a causa della presenza dell’impianto a Gas. Nessun ferito, fortunatamente

L'articolo Cagliari, paura in via Cavaro: auto Gpl va a fuoco, automobilista esce in tempo e si salva proviene da Casteddu On line.