A Cabras da oggi non si usa più la cartella della spesa

Decisione del sindaco dopo l’allentarsi delle norme sull’emergenza coronavirus

Da oggi a Cabras viene meno l’obbligo della cartella della spesa, disposto dal comune nell’ambito dell’emergenza coronavirus e che nelle ultime settimane aveva disciplinato gli acquisti nei negozi locali, attraverso appunto un’apposita cartella per nucleo familiare, esperienza al centro di interesse anche dei media nazionali. Il sindaco Andrea Abis ha tenuto fede all’impegno assunto: “A partire dal momento in cui sarà possibile recarsi in un altro comune a fare la spesa, a Cabras la cartella non sarà più in vigore”, aveva detto. Ed è stato di parola, in seguito alla nota esplicativa e interpretativa diffusa nella serata di sabato dalla Presidenza della Regione Sardegna, secondo la quale l’esigenza di fare la spesa rientra fra le possibilità di spostarsi oltre i confini del territorio comunale di residenza, di domicilio, o si ha la propria abitazione. Nella nota si ricorda che in ogni caso vale il criterio della vicinanza alla propria casa e che un allontanamento consistente dalla propria abitazione sarà consentito soltanto in presenza di specifiche ragioni.

“Ad ogni modo il limite resta nel buon senso”, afferma il sindaco di Cabras Andrea Abis. “Dobbiamo essere ancora molto prudenti. Le scelte operate oggi sono ancora più importanti per le immediate conseguenze che hanno sul nostro prossimo futuro. E per futuro intendo il turismo, la stagione che è alle porte e che dobbiamo salvare a ogni costo. L’Italia è stata già bollata come terra di untori all’inizio di questa pandemia. Non possiamo permetterci di commettere gli stessi errori”. Il sindaco di Cabras, infine, sta già lavorando a una nuova ordinanza per disciplinare alcuni aspetti della cosiddetta fase 2. Lunedì, 11 maggio 2020 L'articolo A Cabras da oggi non si usa più la cartella della spesa sembra essere il primo su LinkOristano.it.

Fonte: Link Oristano