Comitato civico e Comuni insorgono: sistemate l’incrocio “maledetto”

Dopo la morte del poliziotto, in campo il Comitato dei residenti di Tiria e le amministrazioni di Oristano, Palmas Arborea, Villaurbana e Siamanna

I comuni di Oristano, Palmas Arborea, Villaurbana e Siamanna chiederanno la messa in sicurezza della strada provinciale che collega Palmas Arborea con la borgata agricola di Tiria, teatro ieri dell’incidente nel quale ha perso la vita il poliziotto – ciclista Gianni Fois e che già era stato teatro di altri gravi incidenti, tra i quali un altro mortale. Le amministrazioni stanno rispondendo all’iniziativa lanciata dal Comitato per i servizi e la qualità della vita San Quirico – Tiria, il cui referente Antonello Garau è al lavoro per produrre una bozza di deliberazione che solleciti gli interventi di sistemazione della strada alla Provincia di Oristano. E’ stato già concordato che si chiederà un incontro anche all’assessore regionale ai Lavori Pubblici, Roberto Frongia. “Siamo davvero stanchi di contare i morti”, commenta Antonello Garau, “vorremo una volta per tutte che, stabilita la quantità delle risorse necessarie ai lavori di sistemazione della strada, si proceda a trovare i finanziamenti”. L’incrocio tra la S.P. 57 e la S.P. 68, ribattezzato dai residenti della frazione di Tiria l’incrocio maledetto, nel giugno del 2018 era stato al centro di una raccolta firme alla quale avevano partecipato 344 cittadini. In particolare i residenti chiesero allora la rimozione di un dosso in prossimità del crocevia, che toglie la visibilità a chi ci transita, e l’abbassamento dei limiti di velocità lungo tutto il tratto della provinciale.

“Quella strada è attraversata giornalmente da numerosi automobilisti”, commenta ancora Garau, ricordando il precedente tragico incidente avvenuto nel marzo del 2016, nel quale perse la vita Luigi Ibba, travolto mentre viaggiava nella sua Panda, investita da un furgoncino di una ditta di spedizioni. “Con una nota del direttore del Servizio Infrastrutture di trasporto e Sicurezza stradale dell’Assessorato regionale dei Lavori pubblici”, ricorda ancora Garau, “eravamo stati informati della disponibilità per la Provincia di Oristano di un finanziamento di oltre 4 milioni di euro per la tutela della sicurezza della circolazione nella rete viaria principale delle strade extraurbane, ma nessun intervento è stato eseguito in quel punto, che risulta ancora molto pericoloso”. Lunedì, 11 maggio 2020 L'articolo Comitato civico e Comuni insorgono: sistemate l’incrocio “maledetto” sembra essere il primo su LinkOristano.it.

Fonte: Link Oristano