Medicina: “La Sardegna scelga quali specializzazioni finanziare”

L’appello dell’Associazione Mèigos, per aiutare i reparti con maggiore carenza di personale

I prossimi giorni saranno decisivi per la programmazione del numero dei medici specialisti da mettere a disposizione del Servizio Sanitario Regionale: un sistema che presenta grandi falle, venute a galla anche nella gestione dell’emergenza da coronavirus. Tra queste, la forte carenza di personale nei reparti di Anestesia e Rianimazione.

Per questo motivo l’Associazione Mèigos – Giovani Medici Sardegna si appella agli organi istituzionali regionali, per chiedere che venga predisposta una programmazione che favorisca il finanziamento di borse di specializzazione soprattutto per quei reparti che soffrono di più la carenza di personale: borse di studio regionali che abbiano come scopo l’inserimento lavorativo. L’Associazione lotta da tempo per far sì che l’investimento delle Università sarde per formare i medici non rimanga poi vano, non permettendo ai medici specializzatisi qui di essere assunti nel Sistema sanitario regionale.

L’approvazione della legge regionale n. 6 del 6 marzo 2020 (“Norme in materia di contratti di formazione specialistica aggiuntivi regionali”) è stata un primo passo importante per la formazione medica specialistica, ma è necessario uno sforzo ulteriore, nella pianificazione regionale e nel rapporto con lo Stato.

Di seguito riportiamo l’intervento dell’Associazione Mèigos – Giovani Medici Sardegna.

—

È noto a tutti come l’emergenza Covid-19 non abbia fatto altro che mettere in risalto le già note debolezze del Servizio Sanitario Regionale: se prima le difficoltà avevano inciso sulle lungaggini delle liste d’attesa e incrementando i viaggi della speranza per i nostri pazienti, al momento dell’arrivo della pandemia in Sardegna la carenza di specialisti è emersa in tutta la sua drammaticità.

In primis per i Rianimatori: le cronache riportano soluzioni d’emergenza, come la messa in servizio di medici militari e il corso di addestramento all’intubazione orofaringea, destinato a Infermieri e Cardiologi, organizzato al San Francesco di Nuoro e aspramente criticato dall’Associazione di Rianimatori e Anestesisti AAROI.

Soluzioni dettate dall’emergenza, secondarie all’applicazione del “Decreto Semplificazione” che aveva permesso l’assunzione, come dirigenti, dei medici specializzandi al IV e V anno di corso. Anche in questo caso la mancata programmazione e l’impossibilità di valorizzare la formazione dei medici della Sardegna ha influito pesantemente.

Tra i medici in formazione o appena formati dalle Università di Cagliari e Sassari, sono stati assunti solo 30 medici, mentre almeno 12 hanno abbandonato le scuole negli anni, spesso per trasferimento, o hanno accettato in emergenza contratti al di fuori dell’Isola, rientrando nelle regioni di origine.

Vale a dirsi, un numero di professionisti pari all’organico attuale di un reparto di Rianimazione di II livello (HUB Regionale), specialisti mancati nel momento dell’emergenza. Problematiche destinate a ripetersi, se la RAS non difenderà le proprie norme di programmazione, affinandole nella concertazione con lo Stato ed evitando di soccombere dinanzi a una sentenza della Corte costituzionale.

A questo proposto Mèigos aveva richiesto il rafforzamento dei compiti di valutazione e monitoraggio delle specializzazioni carenti all’Osservatorio Regionale per la Formazione Medico Specialistica (d.Lgs 368/99 art 44, DGR 37/8 del 2007, DAR 29 del 2016), in alternativa alla proposta, contenuta nella PL 82 (Agus ed altri), della creazione di un nuovo Osservatorio.

Per questo ente, già composto dai rappresentanti delle Università e delle Aziende del SSR, e secondo la nostra richiesta coordinato dall’Assessorato alla Sanità, prospettavamo di rinforzare un ruolo attivo nel proporre il numero e la scelta dei contratti da finanziare in virtù del numero di medici specialisti carenti nell’Isola.

L’articolo sull’Osservatorio è stato rimosso dal testo definitivo della LR 6/2020 ed il compito rimane unicamente in capo all’Assessorato. Nel frattempo l’Osservatorio Nazionale, ovvero l’organo che dovrebbe assicurare la qualità della formazione in Italia, coordinare gli organi regionali e redigere i report su una previsione del turnover sanitario, nonostante le rassicurazioni del Ministro Speranza, non è stato ancora nominato. È unanime l’idea che per il prossimo concorso SSM20 gli accreditamenti siano destinati a replicare il numero di posti assegnati nel concorso precedente.

Allo stesso tempo, abbiamo sempre evidenziato come, al momento degli accreditamenti per i posti di specializzazione e nel finanziamento degli stessi, i numeri gravino pesantemente sul Sistema Sanitario della Sardegna, penalizzando l’Isola.

I numeri in Medicina sono fondamentali, mai ci sogneremmo di proporre un centro di chirurgia se questo praticasse una tecnica con casistica insufficiente per la letteratura scientifica. Diverso è il caso in cui questi numeri siano stabiliti a seconda della media dei grandi centri della penisola. La Sardegna (che ospita il 2.7% della popolazione dello Stato), ha naturalmente un numero di posti letto per branca inferiore alle realtà del Lazio e della Lombardia, decisivi quando questi determinano l’accreditamento o meno di una Scuola di Specializzazione.

Altro fenomeno che distorce la percezione della realtà isolana nell’analisi delle carenze, è l’utilizzo del dato numerico di specialisti anziché del dato percentuale rapportato al numero di abitanti. È così che la celebre pagina di Repubblica (vedi infografica) segnala che la carenza più grave per il numero di Pediatri del SSN è prevista in Lombardia “Regione Record”: saranno 510 a mancare entro il 2025; stesso dicasi per il numero di Anestesisti e Rianimatori, meno 315 nei prossimi cinque anni.