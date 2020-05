Guanti e mascherine: ecco come li dobbiamo smaltire nei rifiuti. Doppia busta

Lettera ai cittadini dell’Assessorato all’ambiente del Comune di Oristano. C’è ancora chi li butta per strada

Sono gli accessori che accompagnano obbligatoriamente le nostre giornate e vanno cambiati ogni volta che li si usa. Ma guanti e mascherine, utili a proteggere noi stessi e gli altri, non possono essere trattati come normali rifiuti. Tanto meno vanno gettati in terra dove capita, come qualcuno fa, rendendo potenzialmente pericolosi diversi angoli della città.

Ecco perché l’assessorato comunale all’Ambiente, guidato da Gianfranco Licheri, ha avviato la distribuzione a domicilio di una lettera-volantino nella quale vengono ricordate ai cittadini le norme corrette per lo smaltimento dei dispositivi di protezione individuale.

“È molto importante che si rispetti il corretto conferimento di guanti e mascherine”, spiega Licheri: “dobbiamo chiuderli in una busta, che dovrà essere a sua volta buttata nel contenitore del secco”.

“Ci appelliamo agli oristanesi e alla virtuosità dimostrata finora”, conclude l’assessore Licheri, “perchè le norme di sicurezza siano rispettate”.

Insomma, basta con guanti e mascherine gettati lungo la pista ciclabile tra Oristano e Silì, o nei giardini delle case disabitate, separate dalla strada da una semplice rete di metallo (dove sono state scattate le foto che pubblichiamo), o ancora in tante altre strade cittadine: i dispositivi di protezione lasciati in giro diventano una potenziale minaccia. E non offrono sicuramente un bello spettacolo.