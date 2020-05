Parrucchieri, estetiste, tatuatori, esercizi commerciali di vendita di abbigliamento, calzature, profumerie e gioiellerie. Sono queste le categorie commerciali che, da domani, potranno riaprire a Pula. A confermarlo, in anteprima a Casteddu Online, è la sindaca Carla Medau: “Sto per firmare la nuova ordinanza, noi andiamo avanti con le riaperture”. La sindaca conferma anche tutte le categorie lavorative previste nella scorsa ordinanza. Si tratta, sinora, dell’unico Comune della Città Metropolitana che è sceglie di non attendere il diciotto maggio prossimo per far ripartire numerose attività commerciali, ferme da due mesi per l’emergenza Coronavirus.

L'articolo Pula pronta a riaprire dal 12 maggio: “Sì a parrucchieri, estetiste e negozi” proviene da Casteddu On line.