Lettera della prefetta di Sassari: "Niente indice Rt? Ordinanze di riapertura inefficaci"

Nella comunicazione Maria Luisa D'Alessandro è lapidaria: "Solo la rilevazione di quel fattore rende valide le ordinanze dei sindaci"

C’è il rischio che le ordinanze emesse dai sindaci negli ultimi giorni non siano valide: nella lettera la prefetta ricorda i due cardini sui quali devono ruotare tutti gli altri provvedimenti: il decreto legge 19 e l’ordinanza del presidente della Regione del 2 maggio. Dalla lettura combinata dei due provvedimenti «discende che le ordinanze sindacali contingibili e urgenti nella materia non possono essere adottate in contrasto con le norme statali e regionali, a pena di inefficacia». Nella lettera, “di inefficacia” è scritto in neretto sottolineato.

SASSARI. Tutto il meccanismo che dovrebbe consentire ai sindaci sardi di anticipare le riaperture di alcune attività ruota attorno a quelle due lettere: Rt. Ma c’è qualcosa che non torna e ieri 10 maggio la prefetta di Sassari, Maria Luisa D’Alessandro, è dovuta intervenire con una lettera ai sindaci dei Comuni della Provincia di Sassari per rimettere un po’ d’ordine nella gerarchia dei provvedimenti.

Fonte: La Nuova Sardegna





