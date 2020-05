Sospresa a Terralba, un fenicottero passeggia e danza sotto la pioggia

E sono tre. Almeno, certificati con foto e video. I fenicotteri avvistati nelle città sarde aumentano e, dopo Quartu e Cagliari, arriva il turno di Terralba. A riprenderlo con il suo smartphone Manuela Dore, 41enne di Terralba. L’avvistamento, stando alla testimonianza della donna, risale a ieri sera: “Ero in automobile e stavo tornando a casa insieme a mio figlio quando ho notato il fenicottero in via Nazionale. Si è fatto un messo a danzare sotto la pioggia con una zampa, volevo scendere a vederlo ma mio figlio di 14 anni aveva paura. Sono rimasta come ipotizzata a guardarlo per almeno cinque minuti, ha anche camminato su una zampa”, afferma la donna, lavoratrice in una profumeria. “È la prima volta che ne vedo uno in paese quando andiamo al mare zona di Arborea faccio fermare mio marito e li ammiro per qualche minuto perchè sono meravigliosi. Sembrava che stesse bene, stava camminando in tutta tranquillità”.

