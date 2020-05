San Sperate, sette cittadini guariti dal Coronavirus: “Solo uno ancora positivo”

Nuovi casi di guarigione da Coronavirus in Sardegna. A San Sperate, per la precisione, dove rimane una sola persona ancora positiva. A dirlo è il sindaco Enrico Collu: “Già ieri sera sono stato contattato in maniera formale dai diretti interessati che mi hanno anticipato la buona notizia, Li ringrazio della premura avuta nell’aver sentito il dovere di avvisarmi personalmente (non era dovuto). Tuttavia ho preferito aspettare l’ufficialità, considerato che le comunicazioni da parte dell’Ats sono ormai diventate precise e puntuali, attraverso il consueto documento ufficiale”.

“E questo è arrivato subito oggi, subito dopo la mezzanotte, e ha confermato la guarigione dal Covid-19 di altri due nostri compaesani. Sono molto contento. Aggiungo che per poco non abbiamo centrato l’obiettivo Covid Free per san Sperate. Abbiamo infatti a oggi solo un caso ancora positivo e ancora ricoverato in ospedale. Le sue condizioni sono sicuramente migliorate, non ha più necessità di aiuto nella respirazione. Il primo tampone anche per il nostro compaesano è risultato negativo, purtroppo per il momento non c’è stata la conferma da parte del secondo. Peccato, son sicuro che è tutto solo rimandato alla settimana prossima. i segnali sono comunque quelli dell’avvio verso il recupero completo e questo deve rasserenarci. Ricordo, per la statistica, che i casi totali finora registrati a San Sperate sono stati 8, di cui sette guariti e uno ancora positivo (ma in ripresa). Non nego che con l’avvio della Fase 2 le possibilità che si presenti qualche altro caso di positività esista e sia concreta. Speriamo invece non accada, soprattutto cerchiamo di fare in modo non accada. Intanto continuiamo a goderci le libertà che la Fase 2 ci ha concesso ma, prestando la giusta attenzione. L’emergenza non è terminata. Riprendiamoci la nostra vita preservando la nostra salute”.