40 enne residente con i genitori accoltella il padre di 75 anni

Ha approfittato dell'assenza di sua madre, che in quel momento non era in casa, e ha accoltellato il padre, ferendolo con un grosso coltello da cucina.

Un 40enne di Oschiri, residente in paese con i genitori, è stato arrestato dai carabinieri della compagnia di Ozieri per tentato omicidio.

Suo padre, 75 anni, è stato trasportato all'ospedale di Sassari, dove si trova attualmente ricoverato.

Sulle sue condizioni, la dinamica dell'accoltellamento e il movente non si sono appresi particolari:

gli investigatori dell'Arma trattano la vicenda col massimo riserbo.

Una delle ipotesi è che il 40enne abbia chiesto soldi e dinanzi al rifiuto abbia reagito con violenza.

A lanciare l'allarme sarebbe stata la madre, rientrata in casa quanto l'aggressione si era ormai consumata.

L'autore dell'accoltellamento è stato già trasferito in carcere.

Fonte: Ansa