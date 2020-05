Attesa per il decreto Rilancio: ecco tutte le novità in bozza

È atteso a breve il testo ufficiale del nuovo decreto Rilancio. Tante le novità contenute nell’ultima bozza di 258 articoli che, se confermate, dovrebbero apportare particolari benefici alle famiglie e alle imprese per fronteggiare le difficoltà di questi mesi di emergenza sanitaria. La bozza è composta da 437 pagine in cui vengono spiegati ed elencati tutti gli interventi che, salvo modifiche, entreranno presto in vigore.

I punti più importanti riguardano il contributo a fondo perduto per le imprese che ad aprile 2020 hanno registrato una perdita pari almeno a 2/3 rispetto ad aprile 2019; il reddito di emergenza è un’altra attesa novità ed è destinato a coloro che non percepiscono ancora nessun contributo e sono in possesso di ISEE inferiore a 15 mila euro. Il bonus baby sitter invece dovrebbe passare da 600 euro a 1200 euro. Sarebbe previsto inoltre lo smart working per i genitori dipendenti nel settore privato con uno o più figli di età inferiore ai 14 anni.

Per i lavoratori stagionali si prevede un bonus di 1000 euro; 100 milioni di euro dovrebbero essere destinati al settore del turismo, anch’esso fortemente in crisi a causa del lockdown. Un’altra importante azione dovrebbe riguardare tutti gli studenti impegnati con lezioni e compiti online. Un bonus di 300 per l’acquisto di pc e abbonamenti internet per semplificare e agevolare soprattutto coloro che non hanno ancora i mezzi più idonei per partecipare attivamente nella classe virtuale.