Tuoni su Cagliari, temporali sulla Città Metropolitana: allerta meteo per tutta la notte. Temporali in atto in diverse zone, la pioggia cade fitta anche sul capoluogo: nella foto di Davide Loi il cielo di Quartu squarciato stasera da un fulmine. Ricordiamo che è in vigore l’allerta meteo sino alle 5 di domani mattina, di colore giallo secondo la Protezione Civile. Stato di pre allarme in tutta l’area metropolitana di Cagliari, dove in molti stanno attivando i sistemi di auto protezione in caso di piogge abbondanti. L’allerta comunque è di colore giallo, dunque non di carattere di alta pericolosità.

L'articolo Tuoni su Cagliari, temporali sulla Città Metropolitana: allerta meteo per tutta la notte proviene da Casteddu On line.