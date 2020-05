Coronavirus ko in Italia, morti in netto calo (165) e nuovi contagi finalmente sotto quota mille

Coronavirus in Italia, morti in netto calo (165) e nuovi contagi finalmente sotto quota mille. Numeri molto confortanti sul virus in campo nazionale: i morti oggi sono stati “appena” 165, il numero sta nettamente calando. E soprattutto sta crollando il numero di nuovi contagiati, che sono stati 802. Non succedeva dai primi di marzo, cioè dall’inizio vero dell’epidemia, come ha ricordato il giornale Open. Oggi di fatto grazie al boom di nuovi guariti ci sono oltre 3100 malati in meno in Italia.

Ecco invece i numeri in Sardegna. Dopo quasi una settimana c’è un nuovo decesso e ci sono sei nuovi positivi, Sono 1.340 i casi di positività al virus Covid-19 accertati in Sardegna dall’inizio dell’emergenza (ieri ne erano stati conteggiati 1.334). È quanto rilevato dall’Unità di crisi regionale nell’ultimo aggiornamento. In totale nell’Isola sono stati eseguiti 34.046 test. I pazienti ricoverati in ospedale sono in tutto 93, di cui 10 in terapia intensiva, mentre 422 sono le persone in isolamento domiciliare. Il dato progressivo dei casi positivi comprende 602 pazienti guariti (+44 rispetto al dato precedente), più altri 103 guariti clinicamente. Rispetto all’ultimo dato si registra una vittima (120), l’anziano morto la notte scorsa a Ossi.

Sul territorio, dei 1.340 casi positivi complessivamente accertati, 244 sono stati registrati nella Città Metropolitana di Cagliari (+1 rispetto all’ultimo aggiornamento), 95 (+1) nel Sud Sardegna, 57 (+1) a Oristano, 78 a Nuoro, 866 (+3) a Sassari.

