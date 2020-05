Ristoranti in Sardegna, forse si riparte il 18 maggio: “Ma con 4 metri di distanza perderemo due terzi dei clienti”

“Pensare a 4 metri di distanziamento significa escludere dalla ripresa l’80% di questo modello”. E un noto ristoratore cagliaritano confessa a Casteddu Online: “Se il distanziamento tra i tavoli sarà davvero così grande, perderò due terzi dei coperti e anche il sabato sera mi dovrò accontentare di 20-30 clienti. Ai quali non posso certo mettere un timer per la loro cena”. La decisione sulle riaperture verrà presa forse già domani in una videoonferenza tra Boccia e i governatori, forse alla presenza anche del premier Conte.

