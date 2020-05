Samassi e Sestu gioiscono: sono 4 le persone guarite dal covid-19

Samassi e Sestu gioiscono per 4 persone guarite dal covid-19.

Nel centro del Medio Campidano, anche l’ultimo cittadino che nei mesi scorsi aveva contratto il virus è ufficialmente guarito e a comunicarlo è Enrico Pusceddu, il sindaco. “Nel giorno della festa della mamma arriva la conferma alla notizia più bella per la nostra Comunità.

Anche l’ultimo caso di positività al COVID-19 è guarito.

Ora a Samassi non c’è più nessuno che combatte contro questo terribile virus”.

A Sestu sono altri 3 i cittadini che ufficialmente hanno vinto la loro battaglia. “Sono notizie che ci fanno sperare di poter presto allontanare dalla nostra vita il Covid-19. Tuttavia – spiega la sindaca Paola Secci – questa Fase ci servirà per verificare che le misure restrittive adottate nei mesi scorsi siano state idonee e propedeutiche alla ripresa graduale della quotidianità”.





