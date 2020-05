Settimo San Pietro Covid-free, guarito l'ultimo paziente affetto da Covid

Una bella notizia per Settimo San Pietro.

In paese non ci sono più casi di Coronavirus.

Lo ha specificato il sindaco Gigi Puddu.

"Stamattina - ha detto il primo cittadino - ho ricevuto la bella notizia: anche l'ultimo caso di positività al coronavirus registratosi di recente in paese, è guarito.

Ha effettuato i due tamponi consecutivi previsti e che hanno dato esito negativo.

E' stato quindi dichiarato guarito. Un augurio a questo nostro concittadino per il ritorno alla piena salute e alla vita normale".

Il sindaco continua comunque a invitare tutti alla prudenza evitando soprattutto gli assembramenti, indossando almeno la mascherina e, quando è previsto, "anche i guanti e lavandosi spesso le mani".

A Settimo San Pietro si sono registrati finora quattro casi.

Fra questi, una donna, deceduta in ospedale.

Fonte: L'Unione Sarda





