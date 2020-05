Brutte notizie: salgono a quattro i casi di contagio da coronavirus in provincia di Oristano

In appena 24 ore e dopo alcuni giorni di tregua

Salgono a quattro nell’arco di appena 24 ore i casi di contagio da coronavirus in provincia di Oristano. L’ultimo è quello di un componente del nucleo familiare dell’infermiera risultata contagiata ieri e in forze al reparto di cardiologia dell’ospedale San Martino, dove oggi sono stati eseguiti un centinaio di tamponi per operatori e pazienti.

In serata la notizia anche di un contagio a Riola Sardo (dove si erano registrati in precedenza sette casi, tra i quali anche quello che ha poi portato al decesso di un malato, un anziano pensionato) e in precedenza quello di un medico originario del Medio Campidano, impegnato nel servizio di guardia notturna, all’Istituto Santa Maria Bambina.

Il direttore sanitario dell’Istituto Santa Maria Bambina Tomas Dore ha fatto scattare subito tutte le procedure di tutela sanitaria del caso. In particolare sono stati eseguiti test su 140 persone impegnate a vario titolo nel centro del Rimedio e su poco meno di 60 pazienti in carico.

Dopo alcuni giorni nei quali in provincia di Oristano non si erano registrati ulteriori casi di covid-19, questi preoccupanti esiti di oggi, quando in discussione è stato soprattutto il tema della ripartenza nella fase 2 dell’emergenza coronavirus, con l’apertura di negozi e servizi.

segue

L'articolo Salgono a quattro i casi di contagio da coronavirus in provincia di Oristano sembra essere il primo su LinkOristano.it.