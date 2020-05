Anche nel Terralbese rinviata la riapertura delle attività commerciali

Documento dei sindaci dell’Unione che lanciano un appello per atti certi che consentano la ripresa

Rinviata anche nel Terralbese la riapertura di negozi e attività da lunedì prossimo, in base alla possibilità offerta dall’ordinanza della Regione. Un documento giudicato insufficiente a consentire la ripartenza anticipata secondo i sindaci che hanno diffuso un documento. Lo pubblichiamo di seguito.

——

Le Amministrazioni comunali aderenti all’Unione dei Comuni del Terralbese (Arborea, Marrubiu, San Nicolò d’Arcidano, Terralba e Uras) hanno sentito e/o incontrato le attività economiche del territorio per fare il punto della situazione in vista dell’auspicata apertura anticipata a lunedì 11 maggio rispetto alla data ipotizzata dal Governo.

Visto l’incerto quadro normativo attuale, con le attività interessate (barbieri, parrucchieri, estetisti, tatuatori, negozi di abbigliamento, calzature, gioiellerie), si è convenuto sulla opportunità di rinviare l’apertura ad una fase successiva, in presenza di maggiore certezza e sicurezza per tutti, sia in relazione all’atto da emanarsi da parte dei comuni (stabilito dall’Ordinanza del Presidente della Regione n. 20 del 2 maggio 2020), da redigere sulla base del parametro dell’indice di trasmissibilità Rt, che deve essere numerico con un valore uguale o inferiore a 0,5 ma che la Regione non ha potuto calcolare (pubblicando per quasi tutti i comuni “Non Calcolabile”), sia in relazione agli adempimenti in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro che le Aziende devono porre in essere in ossequio a protocolli con le associazioni di categoria o specifiche linee guida, che però non ancora state emanate.

Non è stata semplice la decisione di rinviare l’apertura in questo drammatico momento, quando i disagi e le difficoltà sono al massimo ed è grande la voglia di lavorare e ripartire, per cui le Amministrazioni comunali ringraziano gli operatori locali per la disponibilità ed esprimono un vivo apprezzamento per il grande senso di responsabilità dimostrato, confermando loro il pieno sostegno e auspicando che si creino già nei prossimi giorni le condizioni ed i presupposti per riaprire le attività a decorrere dal 18 maggio.

Lanciamo quindi un accorato appello agli enti preposti affinché adottino celermente le opportune decisioni, chiare univoche ed attuabili, a tutela della salute pubblica ma che nel contempo possano consentire alle nostre aziende di riprendere a lavorare in totale sicurezza.

I Sindaci del Terralbese

Sandro Pili, Sindaco di Terralba

Manuela Pintus, Sindaca di Arborea

Andrea Santucciu, Sindaco di Marrubiu

Emanuele Cera, Sindaco di San Nicolò D’Arcidano

Anna Maria Dore, Sindaca di Uras

L'articolo Anche nel Terralbese rinviata la riapertura delle attività commerciali sembra essere il primo su LinkOristano.it.