In Italia il Coronavirus frena tantissimo: calano i morti e ci sono oltre 4mila guariti. Dopo tanto tempo il numero dei morti in Italia scende sotto quota 200 (oggi 194 morti) e oltre quattromila persone sono state dimesse, mentre continuano a svuotarsi le terapie intensive con 134 malati in meno. Numeri davvero confortanti al centro della fase due, con il Coronavirus che sta perdendo forza e aggressività. Migliorano nettamente anche i dati della Lombardia e anche della stessa Milano.

Cagliari e Sud Sardegna oggi Covid Free, tre nuovi positivi a Sassari e uno a Nuoro. Ecco i numeri di oggi, nessun nuovo morto in Sardegna e quattro positivi in più. Sono 1.334 i casi di positività al virus Covid-19 accertati in Sardegna dall’inizio dell’emergenza (ieri ne erano stati conteggiati 1330). È quanto rilevato dall’Unità di crisi regionale nell’ultimo aggiornamento. In totale nell’Isola sono stati eseguiti 33.330 test. I pazienti ricoverati in ospedale sono in tutto 98, di cui 11 in terapia intensiva, mentre 452 sono le persone in isolamento domiciliare. Il dato progressivo dei casi positivi comprende 558 pazienti guariti (+20 rispetto al dato precedente), più altri 107 guariti clinicamente. Resta invariato il numero delle vittime (119).

Sul territorio, dei 1.334 casi positivi complessivamente accertati, 243 sono stati registrati nella Città Metropolitana di Cagliari, 94 nel Sud Sardegna, 56 (+1) a Oristano, 78 a Nuoro, 863 (+3) a Sassari.

