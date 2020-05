Emergenza coronavirus: l’ex terrorista Battisti chiede di lasciare il carcere di Massama

Cesare Battisti, l’ex terrorista dei Proletari armati per il comunismo (Pac) che sta scontando l’ergastolo nel carcere di Oristano, ha presentato un’istanza per beneficiare delle misure alternative alla custodia cautelare in carcere per timore di complicanze dovute al Covid.

“Il mio assistito – spiega all’AGI il suo legale, Davide Steccanella – ha più di 65 anni ed è affetto da diverse patologie, così si motiva la richiesta. E’ in isolamento da un anno e mezzo, pur avendo avuto sei mesi, e non può vedere altri detenuti perché in questo carcere non ci sono altri reclusi ‘classificati’ come lui”. L’istanza è stata presentata al Tribunale di Cagliari. (AGI)

Sabato, 9 maggio 2020

