“Tamponi a tutto il personale del San Martino, ma anche a tutti i pazienti”

L’Ordine dei medici di Oristano torna alla carica con la Regione: “Si rischia di tornare alla Fase 1” Suona di nuovo l’allarme dopo il caso dell’infermiera dell’ospedale San Martino di Oristano, positiva al coronavirus. L’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Oristano, attraverso il presidente Antonio Sulis, ancora una volta sollecitare, “con urgenza e immediatezza”, la procedura di screening e tamponi su Covid19 a tutto il personale sanitario del San Martino e dell’intero territorio. “È impellente che il Presidente della Regione intervenga sull’ATS e sull’Assessore alla Sanità, poiché non si può riprendere e continuare a lavorare senza la sicurezza necessaria, sia per il personale che per i pazienti”, sostiene il presidente Sulis. “Anche questi ultimi debbono essere sottoposti a tampone prima dell’ingresso nei reparti ospedalieri. Rischiamo che la fase 2 regredisca alla 1 con un danno disastroso, Sanitario ed Economico”. Secondo il presidente dell’Ordine dei medici, “la gravità della situazione impone di non perdere ulteriore tempo a tergiversare su un provvedimento che deve essere “immediato”.

"Se non vogliamo", afferma Antonio Sulis, "che si verifichi una criticità colpevole di non aver ottemperato tempestivamente a prevenire e arginare una inammissibile e pericolosa retrocessione che ci fa precipitare nella evenienza del propagarsi di nuovi contagi di Covid-19. "Abbiamo sempre dato la massima collaborazione in tutte le procedure atte a combattere la propagazione del virus", conclude il presidente dell'Ordine dei medici "e non vorremmo che nel momento in cui si cerca di tornare alla normalità operativa si commettano errori irreparabili". Sabato, 9 maggio 2020

Fonte: Link Oristano