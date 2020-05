“Capoterra deve riaprire: le attività produttive sono allo stremo, senza incassi da oltre due mesi”. L’appello del consigliere del Psd’Az Franco Magi, nella città bloccata dallo stop ai negozi della Città Metropolitana: “La situazione rischia di degenerare dal punto di vista economico/sociale, ed il principale obiettivo di chi amministra è garantire un giusto contemperamento tra le varie esigenze in campo. Gli abitanti di Capoterra hanno rispettato rigorosamente tutte le prescrizioni di quarantena, e per questo meritano fiducia. La vita economica deve ripartire, pur con tutte le regole di distanziamento imposte. Negozi, parrucchieri, estetisti, gioiellerie devono riaprire immediatamente, con un preciso protocollo da rispettare. Capoterra è pronta. Il dato RT di Capoterra – contrariamente a quello della città di Cagliari – consente pienamente le riaperture. Francesco Dessì è Sindaco di Capoterra, non di Cagliari. Siamo fiduciosi che predisporrà quanto prima l’Ordinanza per la riapertura delle attività previste nell’Ordinanza n. 20/2020 del Presidente Solinas, restituendo la dignità ai nostri artigiani e commercianti e garantendo così il rispetto del principio costituzionale del diritto al lavoro”.





