Ripartenza: idee e proposte, a Cabras videoconferenze con gli operatori

Videoconferenze a Cabras per iniziativa del Comune che in questo modo dialoga con le imprese nel tentativo di tracciare un percorso sicuro alla ripartenza, la cosiddetta fase 2 dell’emergenza coronavirus.

Oggi coinvolti gli operatori del settore della ricettività e della ristorazione. I temi sono le spiagge, i parcheggi, il suolo pubblico, la promozione del territorio.

Ieri pomeriggio invece si è svolto l’incontro fra l’amministrazione comunale e la categoria dei servizi alla persona. Incontro sempre in modalità telematica, in videoconferenza a cui hanno preso parte quindici operatori del settore. Molte le indicazioni utili.

Il sindaco Andrea Abis in apertura ha espresso le criticità in ordine alle aperture anticipate in assenza di esplicite linee guida statali e regionali.

“Le scelte operate in questo frangente”, ha dichiarato il primo cittadino Andrea Abis, “possono riverberarsi nel prossimo futuro e dobbiamo essere molto prudenti. Occorre attendere le linee guida e non azzardare scelte. Ogni cittadino e ogni operatore ha il dovere di essere responsabile. Dobbiamo evitare una chiusura a giugno che potrebbe mettere in ginocchio la nostra comunità”.

Si è cercato di individuare una data comune per la riapertura. Gli operatori presenti si sono espressi a favore dell’apertura per il prossimo 18 maggio. Hanno sottolineato la criticità della sanificazione dei locali, in assenza di specifiche indicazioni sicure sulle modalità.

L’idea della necessaria convivenza con il virus ha portato la discussione verso il confronto fra gli operatori sui protocolli di sicurezza. Si è parlato dell’eliminazione dei giornali, dei caffé, dei prodotti di disinfezione. Non solo: di attenzione ai dipendenti, della fornitura di dpi, del vivavoce nell’utilizzo del telefono. “Un insieme di accortezze” dicono gli operatori del settore, “che ci consentano di operare in sicurezza, per noi e per le nostre famiglie. Tagliare i capelli con i guanti, fare la piega e utilizzare la spazzola ad esempio non è sicuramente semplice. Stiamo collaudando modalità per

operare quando il cliente indossa la mascherina”.

All’incontro era presente Mateus Petrillo dell’unico studio di tatuaggio presente a Cabras. La sua attività riaprirà direttamente il 1 giugno, quando non dovrebbe essere più necessaria l’autocertificazione per spostarsi fra comuni. “Impiego già tutto usa e getta, per evitare contaminazione”, ha riferito. “In assenza di linee guida, però non mi sento di aprire prima. Attendo istruzioni certe sulla sanificazione dei locali”.

All’incontro era presenta il consigliere delegato alle attività produttive Federica Pinna.

“Sono davvero grata della vostra presenza qui e vi faccio i miei complimenti per la vostra decisione responsabile di posticipare l’apertura”, ha detto la consigliera. “E questo nonostante si possa aprire prima e nonostante le forti difficoltà economiche in cui tutti versiamo. Dodici giorni a livello di curva di contagi sono tantissimi, possono davvero fare la differenza. Attendiamo le linee guida”.

“Sicuramente nelle linee guida saranno esplicitati gli accorgimenti per la vostra categoria”, ha affermato il sindaco Andrea Abis.

Alla richiesta di intervento contro l’abusivismo, il sindaco ha espresso una ferma condanna nei confronti dei soggetti che operano di casa in casa. Maggiormente in emergenza sanitaria l’impegno è sollecitare i soggetti operanti nelle sedi competenti per fermare l’abusivismo.

Il sindaco si è impegnato a operare una verifica giuridica la possibilità di lavorare la domenica e il lunedì. Al vaglio dunque le potestà comunali in questa materia.

Infine un riferimento alla grave crisi economica. Il Comune ha iniziato a liquidare gli 800 euro. 40 i beneficiari in ordine di presentazione.”Siamo molto dispiaciuti per la situazione”, ha detto il sindaco Abis. “I Servizi sociali si stanno impegnando al massimo per far fronte a tutte le domande e per mantenere operativo l’ordinario. Il momento è difficile, in assenza di specifiche indicazioni regionali sulle modalità, stiamo cercando di liquidare”.

Sabato, 9 maggio 2020

L'articolo Ripartenza: idee e proposte, a Cabras videoconferenze con gli operatori sembra essere il primo su LinkOristano.it.