Cagliari, guasti improvvisi alle condotte in via Cadello e Is Mirronis: operai al lavoro

Le squadre del pronto intervento di Abbanoa sono a Lavoro in via Is Mirrionis e in viale Monastir, a Cagliari, per riparare due improvvisi guasti riscontrati nelle condotte. Gli interventi riguardano tubature in ghisa grigia del diametro di 400 millimetri.

Gli operatori hanno effettuato preliminarmente le necessarie manovre per ridurre al minimo i disservizi dirottando l’erogazione all’utenza sulle condotte secondarie di distribuzione. Non sono previste interruzioni dell’erogazione, ma potrebbero verificarsi eventuali cali di pressione o fenomeni di torbidità soprattutto nella tarda serata quando i cantieri saranno terminati e si procederà al riempimento delle due condotte.

Qualsiasi anomalia potrà essere segnalata al servizio di segnalazione guasti di Abbanoa tramite il numero verde 800.022.040 attivo 24 ore su 24.

