Estorti a un prete centinaia di migliaia di euro: arrestata dai carabinieri

Per oltre due anni ha messo in piedi una diabolica macchinazione estorcendo quasi mezzo milione di euro a un anziano sacerdote. Stamane Mariella Ore, 54 anni, di Bonarcado, è stata arrestata dai carabinieri del Reparto operativo di Oristano, nell’ambito di un’inchiesta coordinata dalla Procura oristanese. Deve rispondere di truffa pluriaggravata e continuata ed estorsione aggravata, oltre che di minacce e violenza.

Secondo quanto si legge nell’ordinanza di custodia cautelare l’agire di una “donna senza scrupoli” con “indole criminale” che aveva di fatto posto il sacerdote in una situazione di totale sottomissione con espedienti diversi. Lo assillava di telefonate: 322 chiamate in appena 45 giorni tra la fine dello scorso anno e l’inizio di questo.

Nell’ambito della stessa inchiesta vi è anche un tentativo di estorsione aggravata ai danni di un altro uomo di cui non è stato fornito alcun riferimento dagli inquirenti che, comunque, hanno invitato quanti potessero essere entrati in contatto con la donna negli ultimi anni a denunciare eventuali comportamenti illegali nei loro confronti.

Lo contattava impersonando al telefono alcuni personaggi inventati, come la moglie di un fantomatico magistrato del Tribunale di Oristano, grazie a una straordinaria abilità di modulazione vocale, in grado addirittura di dare voce a un uomo, un inesistente funzionario di banca.

