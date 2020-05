Emergency Home, trovare casa a medici e personale sanitario

Una rete di volontari e un’idea che mobilita gli agenti immobiliari durante l’emergenza coronavirus

Gli agenti immobiliari d’Europa fanno rete per dare il proprio contributo durante l’emergenza coronavirus, che in questi mesi ha generato non solo una crisi sanitaria ma anche economica e pesa in modo particolare sugli addetti impegnati in prima linea nella lotta alla pandemia.

Dall’idea vincente di un agente immobiliare italiano è nata Emergency Home, la rete che cerca alloggio per chi è più esposto al Covid-19, ovvero tutti i professionisti del settore sanitario e della Protezione civile che è meglio non tornino a casa propria ogni sera. Lo scopo è che queste persone possano trovare facilmente una sistemazione vicina al proprio luogo di lavoro, per non rischiare di contagiare i propri familiari.

Come funziona “Emergencyhome.help”? Semplice, mette in contatto professionisti del settore sanitario e addetti della Protezione civile con proprietari di immobili in tutta Europa, per offrire una casa libera dal coronavirus e che permetta loro di riposare senza il rischio di contagiare la propria famiglia.

Un progetto senza fini di lucro, nato dalla testimonianza di un medico che aveva raccontato di essere molto preoccupato anche per il rischio a cui esponeva i propri cari ogni volta che rientrava a casa dal lavoro e che gli sarebbe piaciuto potersi isolare in una casa vicina all’ospedale, evitando così ulteriore stress e paura di essere fonte di contagio.

Una soluzione che può venire così incontro alla drammatica situazione testimoniata dal dato ufficiale degli operatori sanitari contagiati, sempre in aumento, diffuso ogni sera dall’ISS (in Italia erano 17.000 il 17 aprile). È fondamentale insomma poter offrire a tutti gli operatori sanitari e medici un posto sicuro in cui riposare.

Il sito di Emergency Home è disponibile in quattro lingue (italiano, inglese, spagnolo e francese) e cerca di raggiungere il maggior numero possibile di case da poter mettere a disposizione degli “eroi del coronavirus”.

In circa due settimane ci sono state 52.000 visite al sito web e ai canali social, 330 agenti immobiliari si stanno adoperando per la causa, più di 900 sono gli immobili messi a disposizione a titolo gratuito dai proprietari e più di 550 le persone – tra operatori sanitari, addetti della protezione civile e delle forze dell’ordine – che hanno trovato alloggio grazie a questa incredibile iniziativa di solidarietà.

Tutti i volontari di Emergency Home sono mossi dalla voglia di dare una mano. “Ci siamo accorti che anche restando a casa possiamo fare la nostra parte e aiutare chi si affanna per proteggerci. I primi messaggi che riceviamo dalle persone a cui abbiamo trovato alloggio per riposare in tranquillità dopo la giornata di lavoro sono emozionanti. Anche gli agenti immobiliari e i proprietari di appartamenti attualmente vuoti possono rendersi utili in questo difficile momento!”.

Chiunque voglia mettere a disposizione immobili abitabili da subito (seconde case, B&B, strutture turistiche, ecc.) a professionisti del settore sanitario e della Protezione civile può scrivere all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. .

