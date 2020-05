Un piccolo paese con un grande cuore: cittadinanza onoraria a medici e infermieri in lotta col coronavirus

L’iniziativa del Comune di Zerfaliu

L’amministrazione comunale di Zerfaliu conferirà la cittadinanza onoraria all’Ordine dei medici d’Italia e all’Ordine degli infermieri d’Italia, quale riconoscimento dell’importante azione che stanno svolgendo medici e infermieri nella lotta al coronavirus. Lo ha reso noto il sindaco Pinuccio Chelo che ha inviato una lettera ai rispettivi presidenti degli Ordini professionali provinciali. Nella comunicazione si fa riferimento “all’impegno costantemente profuso nell’esercizio del proprio mandato in particolare in questa crisi derivata dalla diffusione del covid-19”.

“E’ un importantissimo gesto di riconoscimento al lavoro dei medici impegnati a fronteggiare l’emergenza coronavirus e che in tutti Italia hanno pagato un alto tributo con la morte di oltre 150 nostri colleghi, alcuni dei quali tornati in attività dalla pensione per dare il loro aiuto”, ha commentato il presidente dell’Ordine dei medici della provincia di Oristano Antonio Sulis. “Un gesto da parte di un piccolo comune della provincia di Oristano, Zerfaliu, di circa mille abitanti, un piccolo paese, ma davvero grande nel cuore. All’amministrazione comunale e al sindaco va un ringraziamento sincero e commosso”. “Ritengo quello dell’amministrazione di Zerfaliu, del suo sindaco e dell’intera comunità un gesto di grande sensibilità e solidarietà”, ha dichiarato il presidente dell’Ordine delle professioni infermieristiche di Oristano, Raffaele Secci.

“Per noi sardi fare un gesto simile”, prosegue Secci, “è come dire, appartieni alla mia famiglia, alla mia casa, e ci fa ancora più piacere che questo gesto sia arrivato da una piccola comunità. Questa pandemia ha colpito il nostro territorio solo marginalmente e non ci ha messo alla prova in modo così pesante, come altrove. Il gesto assume quindi un sapore ancora più genuino. Non è una sorta di atto dovuto, come sarebbe potuto essere, probabilmente, in grandi città dove l’emergenza è stata molto più grave”. “Il fatto che venga da un paese del nostro territorio”, il presidente dell’Ordine delle professioni infermieristiche, “fa ancora più piacere”. Sabato, 9 maggio 2020 L'articolo Un piccolo paese con un grande cuore: cittadinanza onoraria a medici e infermieri in lotta col coronavirus sembra essere il primo su LinkOristano.it.

Fonte: Link Oristano