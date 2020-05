Cabras lunedì non riapre. “Troppo rischioso, aspettiamo una settimana”

Il sindaco di Cabras Andrea Abis non adotterà l’ordinanza per autorizzare un’apertura anticipata di diverse attività economiche bloccate con l’emergenza coronavirus. Apprese ieri sera le ultime indicazioni della Regione, Abis stamane ha raggiunto questa conclusione che dovrebbe essere simile peraltro a quella dei sui colleghi sindaci dell’Unione del Sinis, di cui fanno parte anche San Vero Milis, Riola Sardo, Narbolia e Baratili San Pietro.

IL sindaco Abis ha spiegato le ragioni di questa scelta facendo riferimento alla mancanza di un dato certo sul coefficiente di contagio: “Abbiamo un “non classificato”, che non è un dato statistico e che lascia un quadro di grande incertezza”, ha dichiarato Abis. “Tanto più in un comune come il nostro, dove sono stati effettuati appena 35 esami del tampone, complessivamente, nonostante si siano registrati due decessi e diversi casi di contagio”.

“C’è poi il problema della mancanza di un quadro normativo di riferimento. Le linee guida a cui le attività economiche dovranno adeguare le loro procedure per la riapertura ad oggi non ci sono”, prosegue il sindaco di Cabras. “Questo comporta un rischio molto alto anche in termini conomici, perchè le imprese saranno chiamare a fare investimenti importanti”.

“Devo dire”, ha concluso il sindaco Abis, “che anche nelle ultime ore ho riscontrato una prova di grande maturità da parte dei nostri operatori locali, consapevoli della situazione di incertezza che ancora permane. E’ più opportuno attendere una settimana e avere un quadro meglio definito, piuttosto che esporre a un alto rischio la nostra comunità. Ritengo sia una valutazione da fare anche in ambito territoriale, perché è sbagliato ragionare comune per comune, senza tenere conto dei rapporti tra le nostre comunità. In questo ho molto apprezzato la scelta dell’area metropolitana di Cagliari”.

