Cagliari: SoloWomenRun slitta a fine estate, Covid-19 permettendo

Non si correrà domenica 7 giugno a Cagliari. Alla luce della situazione emergenziale che permane a livello nazionale, inevitabile il rinvio per la 6. Cagliari SoloWomenRun, la Corsa Rosa numero uno in Italia grazie alle 17.699 già iscritte. Possibile lo slittamento a fine estate, ma solo in presenza delle condizioni di sicurezza necessarie per organizzare un evento a così alta partecipazione solidale. Sarà quindi necessario mantenere un confronto costante con il Comune e le altre istituzioni prima di fissare l’attesa nuova data.La Cagliari SoloWomenRun, organizzata da 42K in collaborazione con Apd Miramar, Comune di Cagliari e Asi, con il patrocinio della Regione Sardegna e del Consiglio regionale sardo, quest’anno si sarebbe dovuta disputare domenica 8 marzo. La diffusione del Coronavirus nel Paese aveva però costretto a uno spostamento concordato a ogni livello. Impossibile, però, allestire regolarmente la manifestazione anche a giugno. Il primo obbligo per gli organizzatori, infatti, è tutelare le fasce più deboli in un clima di incertezza che riguarda tanti settori in tutta Italia, compreso quello dei grandi eventi.“Il successo della Cagliari SoloWomenRun – ricorda infatti la sua ideatrice, Isa Amadi – è abbinato alla forte spinta partecipativa delle associazioni sarde che ogni anno moltiplicano il loro entusiasmo, avviando in tutta l’isola una campagna di crownfunding attraverso le iscrizioni. Il nostro pensiero va a tutte coloro che attenderanno il via libera insieme a noi, pronte a festeggiare insieme in un contesto sicuro”.Nulla cambia per le tante donne che hanno già aderito, la maggior parte delle quali ha ritirato t-shirt, pettorale e kit Swr prima del lockdown. Per le altre, così come per le nuove iscritte che si aggiungeranno nel frattempo, sarà possibile recarsi al Punto Rosa presso il centro commerciale La Plaia nei giorni che precederanno la corsa, con date e negli orari che, come sempre, verranno comunicati attraverso il sito ufficiale solowomenrun.it e sui social network collegati all’evento.Intanto, con l’obiettivo di contribuire a sostenere la comunità sarda nel corso dell’emergenza Coronavirus, la società 42K srl ha donato 3mila euro al Comune di Cagliari nell’ambito dell’iniziativa promossa per raccogliere fondi a favore di famiglie, imprese, professionisti e ospedali.



