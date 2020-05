Estate 2020, fioccano le idee: tutti al mare distanziati con il cerchio di bambù? Un’altra idea arriva da due giovani architetti, Antonio Magnatti e Fabio Galluzzi, ed è stata presentata a Gaeta: “Un modello che può essere realizzato in autocostruzione da ogni operatore balneare circoscrivendo il perimetro di 5 metri di diametro di ogni ombrellone con del materiale ecosostenibile come delle canne di bambù o teli. Il tutto si sviluppa tenendo conto delle misure di ventilazione e soleggiamento da adottare tra un ombrellone e l’altro. Il “cerchio” di bambù o di teli si sviluppa con un’altezza graduale per permettere al vento di passare andando a costituire un piccolo “habitat protetto”. Piacerà eventualmente ai bagnanti? Potrà essere sperimentato anche in Sardegna? Ma soprattutto, a quasi un mese dall’inizio dell’estate, quali saranno le regole? Come e se potremo andare al mare?





