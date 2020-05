Sardegna, il contagio zero si allontana ancora: sei nuovi positivi, ma nessuna vittima. Sono 6 i casi di Corona Virus registrati oggi in Sardegna per un totale di 1330 casi dall’inizio. Di questi 100 sono in ospedale: 90 ricoverati con sintomi e 10 in terapia intensiva. Scendono a 453 le persone in isolamento domiciliare per un totale di 553 positivi. Sono 32259 i tamponi fatti (ieri erano 31.064).

