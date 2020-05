Coronavirus, la Protezione Civile: “Proroghiamo lo stato di emergenza in Italia sino al 31 gennaio 2021”. L’epidemia è in calo, ma la richiesta della Prociv al governo lo è altrettanto: si chiede di prorogare di altri sei mesi lo stato di emergenza in Italia, che dovrebbe altrimenti cessare il 31 luglio. Questo per programmare al meglio tutti i prossimi passaggi e per monitorare i contagi anche in autunno. Ora la parola passa al governo che dovrà decidere se accettare la proroga.

L'articolo Coronavirus, la Protezione Civile: “Proroghiamo lo stato di emergenza in Italia sino al 31 gennaio 2021” proviene da Casteddu On line.