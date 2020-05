Messa in giardino, non riapre la chiesa di San Paolo a Oristano

Lavori urgenti per infiltrazioni e caduta di calcinacci. Riti all’aperto anche a San Vero Milis

Non riaprirà a Oristano la chiesa di San Paolo, nel popoloso quartiere di Tornagius, nonostante il via libera di ieri da parte di Governo e Cei per la ripresa delle funzioni religiose, con l’avvio della Fase 2 dell’emergenza coronavirus. Il problema? In chiesa oltre un mese fa era stata notata la caduta di alcuni calcinacci e, in seguito all’intervento dei Vigili del fuoco, chiamati dal parroco vicario monsignor Paolo Ghiani e dal parrocchiano Andrea Cossu, si sono scoperte anche alcune infiltrazioni. Il perimetro della struttura è stato messo in sicurezza, delimitato dal nostro rosso e bianco. Gli uomini del Comando provinciale dei vigili del fuoco hanno anche provveduto a potare alcuni alberi poco sicuri. Dalla parrocchia fanno sapere che a breve inizieranno i lavori per il ripristino della struttura, che è già stata visionata dall’architetto che si occuperà della manutenzione e dovrà progettare l’intervento prima dell’affidamento dei lavori, a carico della Curia. All’interno del giardino della chiesa, però, si lavora per la ripresa delle funzioni religiose, che saranno celebrate sul prato laterale. Intanto anche le altre parrocchie della provincia si organizzano per poter celebrare le funzioni religiose secondo le norme previste nell’accordo tra Governo e Cei. A San Vero Milis, il parroccho don Ignazio Serra ha fatto sapere di aver definito con il sindaco Luigi Tedeschi la localizzazione della messa nel giardino del museo. “Per tutta l’estate”, ha spiegato don Serra, “le funzioni saranno ospitate nel giardino del museo, un luogo importante di memoria. Per la sicurezza dei parrocchiani, metteremo un igienizzatore per le mani all’ingresso”.

Fonte: Link Oristano