Settore turistico da riaprire: Federalbeghi lancia una raccolta firme

Anche Confcommercio e Confindustria chiedono alla Regione risposte in tempi brevi



“La Sardegna deve riaprire ai turisti”. Lo chiedono a gran voce Federalberghi, Confcommercio e Confindustria Sardegna, che hanno avviato una raccolta di firme per sostenere l’appello rivolto alla Giunta regionale. Le associazioni di categoria chiedono risposte entro il 15 maggio, per capire se la Sardegna possa ancora puntare sulla prossima estate.

“Il conto alla rovescia è cominciato”, scrivono in un comunicato le associazioni, facendosi portavoce delle preoccupazioni di tutte le imprese legate al settore turistico e alle decine di migliaia di dipendenti. “Non c’è più tempo, il 15 maggio per tutto il sistema è l’ultima data utile per avere certezze e risposte su come, quando e se la Sardegna potrà essere nella lista destinazioni turistiche della stagione 2020”, sottolineano i promotori nel loro comunicato, dove si riportano anche i dati del crollo del fatturato nel caso in cui si dovesse riaprire il primo luglio.

“È ora di agire, la Regione fermi questo triste conto alla rovescia: solo con scelte rapide, chiare e con una programmazione definita e puntuale sarà possibile evitare il disastro e salvare i posti di lavoro. È il momento di riprendere in mano il futuro della Sardegna”.

Secondo il documento, anche aprire il 1° luglio significherebbe perdere 9 milioni e 698mila presenze: il 70% in meno di stranieri e il 59% di italiani. Il fatturato degli alberghi subirebbe un taglio di 800 milioni di euro. Si perderà il 67% dei posti stagionali, oltre 50mila lavoratori in meno. L’intero sistema turistico perderà oltre 2,5 miliardi di euro.

Tutto questo è insostenibile, secondo gli operatori: “le strutture alberghiere sono pronte, gli aeroporti sono pronti, i ristoranti sono pronti e così i lavoratori, tutto il sistema è pronto: ora è il momento di avere certezze per poter programmare l’immediato futuro. È fondamentale conoscere al più presto le modalità per una riapertura in sicurezza, i protocolli sanitari e i processi dall’arrivo dei turisti alla loro partenza e le regole da seguire se si dovessero presentare casi di contagio”.

Gli operatori del turismo dicono di essere pronti a lavorare con la Giunta regionale per costruire una prospettiva nuova, consapevoli della delicatezza del tema e delle conseguenze sulla salute pubblica.

Venerdì, 8 maggio 2020

L'articolo Settore turistico da riaprire: Federalbeghi lancia una raccolta firme sembra essere il primo su LinkOristano.it.