Ora è ufficiale, si può pescare in tutte le spiagge sarde: “Bona pisca a tottusu”

La notizia arriva dal sindaco di San Sperate, Enrico Collu: “Con grande dispiacere devo comunicarvi che la RAS ha emanato una circolare che chiarisce, finalmente, che la pesca sportiva si può esercitare in tutto il territorio regionale, a tutti gli orari e in tutte le spiagge sarde.

Niente limiti quindi di Comune, tanto meno di orario a causa delle restrizioni estive (non potendo accedere altra gente alle spiagge ovviamente non ha senso). Attenzione alle eventuali ordinanze Comunali o delle capitanerie, diritti dei gestori di aree in concessione o divieti dovuti alle aree marine protette dove tale attività è interdetta.

Lo so, lo so… sulla spesa in altri Comuni ci arriveremo, spero, presto un passo per volta.

A questo punto è d’obbligo un grande

BONA PISCA A TOTTUSU”, commenta il primo cittadino di San Sperate.