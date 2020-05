Schianto nella circonvallazione all'incrocio per Sinnai, coinvolte due auto

Brutto incidente ieri sera sulla circonvallazione Settimo-Sinnai-Maracalagonis all'incrocio per Sinnai.

Alcune auto sono rimaste gravemente danneggiate.

Sul posto i Vigili urbani di Sinnai e una ambulanza del 118.

Una strada pericolosa di giorno, pericolosissima di notte.

Un problema ripetutamente sollevato da tanti cittadini e amministratori. Un impegno finora disatteso.

Secondo la ricostruzione di quanto accaduto, lo schianto si è verificato tra due macchine che viaggiavano in senso opposto.

Un conducente è rimasto illeso, l'altro ha ferite leggere ma è stato comunque portato in ospedale.

Fonte: L'Unione Sarda





