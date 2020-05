Prima le mascherine, adesso i guanti. Un dispositivo di protezione individuale indispensabile per poter entrare nei negozi e in ogni luogo pubblico, per fronteggiare possibili contagi da Coronavirus, il loro prezzo sarebbe schizzato alle stelle. Almeno, così denuncia l’Adiconsum Sardegna con il suo presidente Giorgio Vargiu: “Abbiamo ricevuto molte segnalazioni da parte di utenti di aumenti ingiustificati anche a Cagliari e in Sardegna. Si possono trovare scatoloni da 100 guanti a dieci euro come a quindici, solitamente il prezzo era di 4-5 euro”. E i rincari sarebbero ovunque: “Nei supermercati e nei negozi specializzati che vendono anche prodotti igienizzanti per la cura della casa e della persona. Si tratta, in alcuni casi, di prezzi esagerati, riscontrati anche nei piccoli paesi dove magari c’è un unico punto vendita e, giocoforza, non c’è concorrenza”, afferma Vargiu.

Insomma, una denuncia bella e buona, quella fatta dall’Adiconsum: “Abbiamo già fatto varie segnalazioni e l’Autorità garante nazione di controllo ha deciso di verificare l’andamento dei prezzi in 8500 strutture, anche sarde, prima e durante la pandemia da Coronavirus. Ci sono già speculazioni”, sostiene Vargiu, “anche il presidente regionale Christian Solinas ha annunciato indagini più appropriate”. E, inoltre, in commercio si troverebbero “solo guanti in lattice, gli altri, per esempio quelli celesti, più protettivi e utilizzati nella sanità, sono spariti”.

L'articolo “A Cagliari e in Sardegna prezzi folli per i guanti, 15 euro a pacco: troppe speculazioni” proviene da Casteddu On line.