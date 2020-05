Sviluppo rurale, pagamenti più veloci con istruttorie automatizzate Agea in tre giorni ha sbloccato risorse per 13 milioni con quasi tremila pratiche

Grazie alle istruttorie automatizzate, Agea (Agenzia per le erogazioni in agricoltura) ha potuto velocizzare i pagamenti per il programma di Sviluppo rurale. Tra il 5 e il 7 maggio scorsi sono stati disposti i pagamenti di 2.991 domande, per un totale di 12.962.874 euro: risorse che arriveranno alle aziende interessate nei prossimi giorni, assicurando un’importante iniezione di liquidità per gli agricoltori sardi.

Nel dettaglio, sono state liquidate 2.564 domande relative alla misura di sostegno alla difesa del suolo, 89 domande per il comparto dell’agricoltura biologica, 172 domande per il miglioramento del benessere animale, 22 domande relative a interventi forestali e 24 domande per investimenti relativi a misure strutturali del Psr.

Le istruttorie automatizzate consentono il pagamento rapido di tutte le domande che non presentano anomalie. In questo modo si riduce il carico di lavoro per l’agenzia, che può concentrare la propria attenzione sulle pratiche con maggiori complessità, per istruirle manualmente e ad autorizzarne il pagamento.