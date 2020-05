Anche a Terralba riapre il mercato ma in una nuova sede

Trasloco in piazza Caduti sul lavoro, l’ordinanza del sindaco Pili impone rigide regole

Anche Terralba riapre il mercato settimanale, ma in una nuova sede e con regole ben precise. L’ordinanza firmata ieri dal sindaco Sandro Pili rende noto che il mercato – aperto da venerdì 15 maggio e solo il settore alimentare – sarà temporaneamente spostato: la sede attuale in piazza Libertà, in pieno centro storico e con spazi ristretti, non avrebbe potuto garantire le distanze minime fra le persone. Il mercato sarà quindi trasferito in piazza Caduti sul lavoro, già collaudata in occasione di grandi manifestazioni.

Commercianti e clienti dovranno obbligatoriamente adottare tutte le misure anti contagio, come da disposizioni nazionali e ragionali, a partire da mascherine e guanti. Le attrezzature dovranno essere sanificate prima dell’avvio della vendita. I titolari dell’esercizio devono, altresì, mettere a disposizione dei propri clienti idonee soluzioni idroalcoliche per l’igienizzazione delle mani. I clienti comunque non potranno toccare la merce esposta sui banchi di vendita, neanche se confezionata.