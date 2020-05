I poliziotti di Cagliari ricordano Pasquale Apicella: “Abbiamo perso un familiare”

“Questa mattina alle 11 la segreteria Sap di Cagliari, nel pieno rispetto degli obblighi imposti dall’emergenza sanitaria, ha reso omaggio a Pasquale Apicella in concomitanza dei solenni funerali di Stato celebrati a Napoli, deponendo un mazzo di fiori sulla lapide dei caduti in Questura”. Inizia così il comunicato firmato dal segretario provinciale Luca Agati. “Pasquale é il poliziotto di Napoli morto in servizio la notte tra il 26 ed il 27 Aprile scorso durante un inseguimento in auto con alcuni rapinatori. L’imprevedibilità del nostro mestiere ci porta a correre rischi altissimi a tutela dei cittadini e quando muore uno di noi é come se perdessimo uno di famiglia. Ci stringiamo al dolore dei suoi cari, alla moglie e ai due figli piccoli”.





