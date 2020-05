La rivoluzione del live streaming: riunioni di lavoro, giochi e intrattenimento completamente da remoto

Il digitale fa parte delle nostre vite in maniera ormai imprescindibile: grazie ad internet e a tutta una serie di dispositivi adatti, che possono variare dal proprio smartphone al computer fisso, passando anche per smart watch e televisioni connesse, si è costantemente in contatto con informazioni, persone, marchi. Il nuovo aspetto della condivisione di contenuti e attività è quello del live: essere in continuo contatto con chiunque e ovunque è sempre più semplice, ancora di più se siamo coadiuvati da strumenti, tecnologie e dispositivi adatti. A beneficiarne sono tutti i settori che si basano sulla comunicazione: che si tratti di intrattenimento, contenuti video o più semplicemente condivisione di contenuti, quella della diretta è una modalità costantemente in via di sviluppo.

Il live streaming nell’intrattenimento: dai giochi da casinò ai videogiochi online

Per analizzare questa tendenza si può partire da uno degli ambiti che più trae beneficio dalla condivisione in tempo reale di contenuti e attività: quello dell’intrattenimento. Grazie al live streaming, infatti, è stato possibile raggiungere nuove prospettive e porre in essere ulteriori funzioni per facilitare la fruizione di contenuti. Piattaforme come quella di Betway Casinò Live, già nota per offrire i classici giochi da casinò come slot machine, roulette e blackjack, offre ora ai propri utenti anche la versione in live streaming di blackjack, roulette, baccarat e altri giochi come Texas Hold’em, tutte attività accompagnate da croupier dal vivo e che permettono ai giocatori di vivere un’esperienza sempre più simile a quella dei casinò tradizionali. Nel campo dei videogiochi, invece, ha ultimamente preso piede la piattaforma di live streaming Twitch, appartenente al colosso americano Amazon.com e nata nel 2011. Negli ultimi anni è immensamente cresciuta di popolarità arrivando a contare fino a 15 milioni di utenti giornalieri connessi da tutto il mondo: il contenuto principale che offre è lo streaming di videogiochi (anche se non mancano trasmissioni specifiche on demand, sia dedicate ai videogiochi stessi sia ad altri argomenti) durante il quale è possibile seguire in diretta le sessioni di videogiocatori professionisti alle prese con le ultime novità o giochi popolari come Fortnite della Epic Games, le avventure fantasy di League of Legends, la vivace comunità online di Minecraft e molti altri titoli.

L’importanza della diretta nella comunicazione: le riunioni via Zoom e le dirette di Instagram

Non è da sottovalutare anche la portata della connessione in diretta attraverso le piattaforme di comunicazione online: grazie alla trasmissione di dati live sono infatti cresciute esponenzialmente alcune realtà prima meno impiegate sia nel mondo del lavoro che in quello dell’intrattenimento. Basti pensare alla piattaforma di teleconferenza da remoto Zoom, utilizzabile anche via mobile sia con sistema operativo Android che iOS, che consente di svolgere vere e proprie riunioni di lavoro (e all’occorrenza colloqui di lavoro conoscitivi, ma anche quattro chiacchiere con amici e parenti) grazie semplicemente ad una connessione internet, una webcam con microfono e la possibilità di scrivere in chat: permette infatti di discutere, condividere ciò che si vede sul proprio schermo, prendere appunti e confrontarsi dal vivo in pochi secondi proprio come durante una riunione di lavoro “tradizionale” faccia a faccia. Grazie allo strumento della trasmissione in diretta sono cresciuti anche aspetti più recenti di alcuni social network, come la possibilità di trasmettere dirette tramite il proprio account di Instagram, in solitaria o in connessione con altri utenti, per condividere contenuti video in tempo reale con i propri follower o con chiunque desideri connettersi nel momento della trasmissione. I temi trattati sono i più disparati: dalle lezioni di atletica e yoga online per svolgere esercizi da casa come se si fosse in palestra, ai concerti musicali di artisti famosi e meno famosi a veri e propri talk show i cui di discute di argomenti di ogni genere, al pari delle trasmissioni televisive fruibili con metodi tradizionali.

Che si tratti di giochi o di riunioni di lavoro da remoto, perciò, la trasmissione di contenuti in diretta si è rivelata un’opportunità ben sfruttata dalle piattaforme che si occupano di live streaming e sta segnando la direzione di tante attività legate alla comunicazione digitale. In un mondo costantemente connesso, ricco di dispositivi adeguati a favorire tale fenomeno, la condivisione in diretta è solo una delle ultime innovazioni per favorire la comunicazione tra utenti provenienti da tutto il mondo e con interessi in comune, sia lavorativi che ricreativi.