Case dello studente a Cagliari, raccolta di firme per i rimborsi

Chiusi fino a luglio gli alloggi di via Biasi, via Trentino e via Businco ma affitti già pagati



Gli studenti universitari dell’ateneo cagliaritano “alzano la testa” e non ci stanno: centinaia di firme sono state raccolte per chiedere il rimborso delle rette a seguito del divieto di rientro da parte dell’Ersu. Dopo due mesi di assenza, che molti di loro hanno trascorso a casa con le famiglie, è arrivato il divieto di far rientro negli alloggi universitari fino a luglio.

Le motivazioni? L’Ente regionale per il diritto allo studio non può garantire la sicurezza e la tutela della salute degli studenti. Un divieto che però non si accompagna a nessun rimborso previsto dall’Ersu, per quanto riguarda i canoni d’affitto già pagati o già detratti dalle borse di studio, per tutto il periodo in cui gli inquilini non hanno potuto e non potranno usufruire dell’alloggio.

“Sono centinaia gli studenti che oggi denunciano la gravità di questa situazione”, scrivono in un comunicato gli inquilini degli alloggi universitari di Cagliari. “Per uno studente universitario il costo dell’abitazione ha un peso decisivo e il rimborso immediato delle rette d’affitto risulta essenziale per il proseguimento stesso dei propri studi”.

“Nonostante le restrizioni da coronavirus”, proseguono i firmatari dell’appello, “gli studenti hanno alzato la testa e non hanno fatto mancare la propria voce, presentando all’attenzione dell’Ersu e del rettore dell’Università di Cagliari una raccolta firme che ha coinvolto centinaia di studenti delle Case di via Biasi, via Trentino e via Businco”.

Ecco la rivendicazione degli studenti: “Chiediamo il totale ed immediato rimborso delle rette già pagate: per il periodo di marzo, a tutti gli studenti affittuari che usufruiscono dei servizi abitativi Ersu; per tutto il periodo da marzo sino a luglio, a tutti i borsisti che hanno visto le rette detratte in anticipo per tutte le undici mensilità. Se l’ente non procederà con un rimborso immediato, ad essere negato sarà il nostro diritto allo studio, perché saranno tanti gli studenti che non potranno più alloggiare in sede. Non permetteremo che ad essere sacrificato sia il nostro futuro!”.

