Lutto nella politica sarda, muore a 47 anni Simone Atzeni: “Addio a un grande economista”

È un giorno triste per tutta la politica sarda. A 47 anni è morto Simone Atzeni: nato a Quartu ma residente da tempo a Dolianova, economista, è stato dirigente regionale del Partito socialista, oltre che il candidato alle primarie regionali di coalizione del centrosinistra nel 2014 e, per tre anni, anche segretario provinciale del partito di Cagliari. Durante la legislatura Pigliaru è stato capo di gabinetto dell’assessorato regionale all’Industria. Da anni stava combattendo contro un brutto male. Lascia moglie e due figlie. Sui social ci sono già tantissimi commenti di cordoglio, Atzeni era una persona stimata da tutti. Nel 2013, al nostro giornale, aveva rilasciato un’intervista in vista delle primarie di coalizione e, tra le varie ricette “economiche”, aveva promosso quelle legate alle giovani cooperative e imprese agricole.

Un ricordo molto toccante di Atzeni arriva da Mondino Ibba, presidente dell’Ordine dei medici di Cagliari ed esponente di spicco ed ex consigliere regionale del Partito socialista: “Sembrava che avesse risposto bene alle cure, purtroppo oggi lo piangiamo tutti. È stato un economista con una mente straordinariamente lucida e moderna, aveva una visione a 360 gradi della politica economica e non si limitava a valutare eventuali iniziative economiche solo in un senso, ma considerava gli effetti sociali e sul mondo del lavoro. Un interprete straordinariamente spontaneo e naturale dei valori della politica socialista. Sentite condoglianze alla moglie, alle figlie e ai suoi genitori”.

