Una richiesta di intervento alla quale, da protocollo, non si può dire di no. “C’è un gabbiano che mi potrebbe aggredire, intervenite”, questo il senso della telefonata fatta da un abitante del rione cagliaritano de La Palma ai Vigili del fuoco del comando provinciale di Cagliari. La richiesta di intervento, nei fatti curiosa, è avvenuta oggi verso le tredici. I pompieri, dopo qualche minuto, sono arrivati in vico La Palma.

E, proprio dentro un cortile privato, in cima a una palma, hanno trovato due gabbiani nel loro nido. A quel punto, i pompieri hanno contattato un veterinario dell’Assl che è arrivato per sincerarsi delle condizioni di salute dei due uccelli e delle uova, deposte dentro al nido. Poi, se ne sono andati, lasciando i pennuti nella loro “casa” e cercando di tranquillizzare l’uomo. Un fatto decisamente curioso ma, come spiegano dalla stessa caserma, non raro: “Noi facciamo tanti interventi, anche di questo tipo. Abbiamo appurato che il cittadino aveva un po’ esagerato, forse il gabbiano maschio voleva proteggere il suo nido. Il residente aveva chiamato i forestali, ma loro hanno passato a noi il caso, come si fa sempre in questi casi”.

L'articolo Cagliari, “un gabbiano mi vuole aggredire”: la curiosa telefonata ai Vigili del fuoco proviene da Casteddu On line.