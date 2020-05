Dramma a Sinnai: Tore Podda cerca di spegnere un incendio e muore colto da un malore fatale. Ecco come è morto oggi Tore Podda, storico esponente di Forza Italia di Sinnai. Lo raccontano i vigili del fuoco nel loro comunicato di stasera: “Intervento dei Vigili del Fuoco del Comando intorno alle 17:45 in territorio del comune di Sinnai nei pressi della strada provinciale 15 alle porte del paese, in soccorso di un uomo che mentre cercava di spegnere un incendio di sterpaglie nel suo terreno privato è stato colto da un malore, circondato dalle fiamme che si stavano propagando. La richiesta di soccorso è pervenuta alla sala operativa 115 da parte dei militari dell’Arma dei Carabinieri che si trovavano sul posto. Gli operatori della squadra VVF di pronto intervento all’arrivo sul posto hanno provveduto a portare in zona sicura la persona priva di conoscenza e hanno iniziato a praticare le tecniche di primo soccorso insieme ai militari dell’Arma dei Carabinieri fino all’arrivo del personale medico sanitario. Purtroppo per l’uomo non c’è stato niente da fare. I vigili del fuoco sono arrivati sul posto con un’APS (Aupompaserbatoio) e un automezzo fuoristrada dotato di modulo antincendio per un totale di due automezzi e cinque operatori. In fase di accertamento le cause del rogo”.

Choc e lacrime a Sinnai per la scomparsa improvvisa di Tore Podda. L’uomo, esponente di spicco del partito di Forza Italia e fondatore di un’autoscuola molto frequentata nel paese, è morto stroncato da un malore. Podda si trovava in una zona di campagna, in via della Libertà, quando si è accasciato a terra. Sul posto sono arrivati i carabinieri della compagnia di Quartu, agli ordini del capitano Valerio Cadeddu, e una squadra dei Vigili del Fuoco. Lacrime nel paese del Cagliaritano, la notizia della morte di Tore Podda ha fatto rapidamente il giro delle case e delle famiglie.

Podda era conosciuto e stimato anche per il suo impegno politico nelle fila del partito berlusconiano. Nel 2016 aveva tentato la candidatura a sindaco proprio nella “sua” Sinnai.